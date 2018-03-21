PİYASALAR – Dolar Fed öncesi gücünü koruyor (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorumla güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, güne 3.92 – 3.93 düzeyinden başlarken, Euro 4.8709 liralık tarihi rekor sonrasında 4.82 – 4.83 düzeyinde hareket ediyor.

Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 0.13 düşüşle 3.9290 düzeyine gerileyen dolar, geçen 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Dolar/euro paritesi ise 1.2271’den başladı günde yüzde 0.35 artışla 1.2286 düzeyine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) ise yüzde 0.16 yükselişle 116 bin 613 puandan başladığı güne yüzde 0.74 artışla 117 bin 288 puana yükseldi.

Tepki alımları devam edecek mi?

İş Yatırım\'ın, “Tepki alımları devam edecek mi? \" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Fed kararı öncesi piyasalarda temkinli iyimser bir hava görülüyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Beklentilerden düşük gelen enflasyon verisi sonrası Fed’in 2018 yılında dört kez 25 baz puan faiz artırımı yapması ihtimali azalırken dolar son günlerdeki kazancının önemli bir kısmını geri verdi.

\"Facebook hisselerinde iki günde yüzde 12’ye ulaşan satışa rağmen Wall Street tepki alışlarıyla yeniden yükselmeye başladı.

\"Risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra ilk kez dünya piyasalarından daha iyi performans gösterdi.

\"Hazine ihalelerine gelen güçlü talep sonrası tahvil faizleri gerilerken, Borsa İstanbul gelişmekte olan piyasaların iki katına yakın getiri sağladı.

\"Türk lirasındaki güçlenme ve tahvil faizlerindeki gerilemeyi arkasına alan banka hisseleri sanayi şirketlerine göre daha güçlü performans gösterdi.

\"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’daki toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz.

\"Dün yapılan ihale sonrası 10 yıllık devlet tahvillerindeki değer kazancı, banka hisselerindeki yükseliş ve yabancı aracı kurumlarının genelde alış yönünde olması borsadaki tepki alışlarının devam edebileceğini gösteriyor.\"