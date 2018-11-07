PİYASALAR – BİST100 95 bin puanı aştı, dolar 5.36 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.08 düşüşle 94 bin 648 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi, gün ortasında yüzde 0.59 arttışla 95 bin 289 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.83 artışla 121 bin 212 puana döndü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.36 artışla 17.08 puana yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.12’de kaldı.

Dövizler, Türkiye\'nin İran ambargosundan muaf tutulmasının ardından başlayan gerilemeyle, dolar 5.30 liraya, euro 6.05 liraya ve sterlin de 6.92 liraya kadar geriledikten sonra, Salı günü açıklanan enflasyon verisi sonrasında yeniden hafif yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar, en düşük 5.3398 lirayı, en yüksek 5.4152 lirayı gördükten sonra 5.36 - 5.37 lira,

- euro, en düşük 6.1133 lirayı, en yüksek 6.1962 lirayı gördükten sonra 6.15 - 6.16 lira,

- sterlin, en düşük 7.0150 lirayı, en yüksek 7.1073 lirayı gördükten sonra 7.05 - 7.06 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Piyasalar ABD Ara Seçimleri Sonuçlarını Takip Ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Eylül ayında beklentilerin aksine artış ile yüzde 0.3 düzeyinde gerçekleşti.

“Almanya’da açıklanan Hizmet PMI verisi Ekim ayında piyasa beklentisi üzerinde 54.7 düzeyinde gerçekleşti.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi Ekim ayında beklentilerin hafif üzerinde artış ile 53.7 seviyesine yükseldi.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 arttı.

“ABD’de açıklanan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisi Eylül ayında beklentilerin altında 7,009 milyon olarak gerçekleşti.

“ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri raporuna göre, Ekim ayında yıllık enflasyon temel mal grubu dışındaki alt kalemlerde yükseliş gösterdiği belirtiliyor.

“Temel mal grubu enflasyonundaki yavaşlamada otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin yanında mobilya fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak dayanıklı tüketim malları etkili olduğu belirtilmiştir.

“Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu yükselmiş ana eğilimdeki yüksek seviyeler korunmuştur denildi.

“TCMB tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 69.03 düzeyinde gerçekleşti. Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ve yurtiçinde TL’de yaşanan değer kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.3020 - 5.4194 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3606 düzeyinde tamamladığı görüldü.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 6.05 düşüş ile yüzde 21.12 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 3.18 artış ile yüzde 16,85 düzeyinde günü tamamladı.