Pitbull ve 'tehlikeli ırklar': Neden saldırırlar, suç köpekte mi, yasak çözüm mü?

https://www.youtube.com/watch?v=5zMXBn6U3Tc&feature=youtu.be

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin uğradığı pitbull saldırısı sonrasında yayınlanan genelgeye göre 14 Ocak'a dek "tehlikeli ırk" olarak belirlenen köpekler kısırlaştırılmalı ve mikroçip takılmalı.

Kurala uymayanlara para cezası uygulanacak, köpeklerine el konulup barınaklara götürülecek.

Türkiye'de neredeyse her hafta medyaya bir köpek saldırısı haberi yansıyor.

Saldırıların ardından bazıları köpekleri vahşi ilan ederken, başkaları da sorunun aslında köpek sahibinde olduğunu söylüyor. Ve konu, bir sonraki saldırıya kadar kapanıyor.

Pitbull ve tehlikeli sayılan diğer köpek ırkları, hem Türkiye'de hem dünyada yıllardır tartışılıyor.

Fakat bu sefer, Türkiye'de bu kısırdöngüyü sona erdirme iddiasıyla, bir düzenleme çıkarıldı.

Ancak, köpek tartışmasına bir de kanun tartışması eklendi.

Peki bu düzenleme, köpek saldırılarının önünü kesebilecek mi?

Pitbull'ların saldırılarla anılması tesadüf mü?

BBC Türkçe ekibi araştırdı.

Haber-Video: Ege Tatlıcı, Esra Yalçınalp

Grafik: Selim Büyükgüner, Osman Kaytazoğlu

Katkıda bulunan: Ceren Sağlamer