Pistorius'un kamu hizmeti başladı



Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius kız arkadaşı Reeva Steenkamp’ın taksirle ölümüne sebebiyet vermekten 5 yıllık hapis cezasına çarptırılmış ancak bu ceza ev hapsine çevrilmişti.

19 Ekim'de cezaevinden çıkarılan Pistorius, başkent Pretoria'daki evinden çıkıp polis merkezine giderken görüldü. Pistorius o tarihten bu yana ilk kez görüntülendi.

Emniyet yetkilileri Pistorius'un ne çeşit bir iş yapacağı konusunda bilgi vermedi. Güney Afrika basınında çıkan haberlerde Pistorius'un hücrelerin temizlenmesi ya da bahçede çalışmak gibi fiziksel bir iş yapacağı tahminine yer veriliyor.

Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından ateş ederek öldürmüştü. Savcılık, 29 yaşındaki Steenkamp’ın bir kavganın ardından vurulduğunu iddia ederken, Pistorius ise eve hırsız girdiğini zannederek silahı ateşlediğini söylemişti.