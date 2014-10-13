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Dünya
Deutsche Welle

Pistorius'un cezası belli oluyor

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmek suçundan yargılanan Güney Afrikalı ampüte atlet Oscar Pistorius'a verilecek ceza bugün kesinlik kazanacak.

13 Ekim 2014 13:36

27 yaşındaki Oscar Pistorius'un "dikkatsizlik sonucu meydana gelen adam öldürme
suçundan" cezalandırılmasına karar verilmişti. Pretoria Mahkemesi'nin hakimi
Thokozile Masipa,, "kasıtlı cinayet" suçlamasını dikkate almamıştı.

Bugünkü duruşmada iddia ve savunma makamının son sözleri ve tanıklar dinlenecek.

Ampute atletin kız arkadaşı Reeva Steenkamp, 14 Şubat 2013 tarihinde Pistorius'un
evinde vurularak öldürülmüştü.

Pistorius, yatak odasına bir hırsızın girmiş olabileceği şüphesine kapılarak kız
arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürmüş ve bilerek sevgilisine ateş açtığı
iddiasını reddetmişti.

İddianameye göre Pistorius, Steenkamp’ın bulunduğu banyonun kapısına dört el ateş
etti. Kurşunlardan üçü genç kadına isabet ederek ölüme sebebiyet verdi.

Savcıya göre kız arkadaşıyla olay öncesinde kavga eden Pistorius, kızgınlığa
kapılarak ateş etti.

Pistorius'a en fazla 15 yıl hapis cezası verilmesi bekleniyor. Hapis cezasının tecil
edilmesi ya da ev hapsine çevrilmesi de diğer ihtimaller arasında sıralanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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