Pistorius'un cezası belli oluyor

27 yaşındaki Oscar Pistorius'un "dikkatsizlik sonucu meydana gelen adam öldürme

suçundan" cezalandırılmasına karar verilmişti. Pretoria Mahkemesi'nin hakimi

Thokozile Masipa,, "kasıtlı cinayet" suçlamasını dikkate almamıştı.

Bugünkü duruşmada iddia ve savunma makamının son sözleri ve tanıklar dinlenecek.

Ampute atletin kız arkadaşı Reeva Steenkamp, 14 Şubat 2013 tarihinde Pistorius'un

evinde vurularak öldürülmüştü.

Pistorius, yatak odasına bir hırsızın girmiş olabileceği şüphesine kapılarak kız

arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürmüş ve bilerek sevgilisine ateş açtığı

iddiasını reddetmişti.

İddianameye göre Pistorius, Steenkamp’ın bulunduğu banyonun kapısına dört el ateş

etti. Kurşunlardan üçü genç kadına isabet ederek ölüme sebebiyet verdi.

Savcıya göre kız arkadaşıyla olay öncesinde kavga eden Pistorius, kızgınlığa

kapılarak ateş etti.

Pistorius'a en fazla 15 yıl hapis cezası verilmesi bekleniyor. Hapis cezasının tecil

edilmesi ya da ev hapsine çevrilmesi de diğer ihtimaller arasında sıralanıyor.