‘Pistorius katil değil‘



Olimpiyatlara katılan ilk ampute atlet olarak tarihe geçen Pistorius’un kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten yargılandığı davada kasten cinayet suçu işlemediğine karar verildi.

Davaya bakan hâkim Thokozile Masipa, savcıların hazırladığı iddianamenin, Pistorius'un, tartıştığı kız arkadaşını kasten öldürdüğünü kanıtlayamadığına hükmetti.

Hâkim, savunmanın, ünlü atletin cezai ehliyetten yoksun olduğu yönündeki iddiasını ise reddetti ve "doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebileceğine" ikna olduğunu kaydetti.

Ampute atletin 29 yaşındaki kız arkadaşı Reeva Steenkamp, 14 Şubat 2013 tarihinde Pistorius'un silahından çıkan kurşunlarla ölmüştü.

Pistorius hakkındaki nihai karar cuma günü belli olacak.