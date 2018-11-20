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Spor

Pınar Karşıyaka'ya Avrupa'da Türk rakip

İZMİR, (DHA) -  TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Banvit'e 84-75 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Kupası C Grubu son hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

20 Kasım 2018 15:39

İZMİR, (DHA) - 

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son olarak deplasmanda Banvit\'e 84-75 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Kupası C Grubu son hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u konuk edecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30\'da başlayacak. Biletler tam 20, öğrenci 10 TL\'den satışa sunuldu. Europe Kupası\'nda geçen hafta Hollanda\'da Donar\'a 89-83 kaybederek liderliğe yükselme fırsatını kaçıran 2. sıradaki Karşıyaka, iddiası bulunmayan son sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u yenmesi halinde gruptan çıkmayı başarmış olacak.

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