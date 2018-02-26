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Spor

Pınar Karşıyaka'dan kötü prova

İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona Türkiye Kupası ile 2019 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen arada Beşiktaş Sompo Japan'la özel maçta karşılaşan Pınar Karşıyaka, salondan 82-81 mağlup ayrıldı

26 Şubat 2018 14:41

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde sezona Türkiye Kupası ile 2019 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen arada Beşiktaş Sompo Japan\'la özel maçta karşılaşan Pınar Karşıyaka, salondan 82-81 mağlup ayrıldı. Beşiktaş Akatlar Spor Salonu\'nda oynanan maçın en skorer ismi 22 sayıyla yeşil-kırmızılı ekipten Kennedy oldu. 
Kaf-Kaf\'ta 16 Aralık\'ta transfer edilip ligde 2 maça çıktıktan sonra 3 Ocak\'ta Petkimspor\'la oynanan hazırlık karşılaşmasında ayak tarak kemiği kırılıp yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen guard Allen\'ın 2.5 hafta sonra saha olması bekleniyor. Ayağındaki alçı çıkan tecrübeli oyun kurucu, ABD\'de fizyoterapi görüyor. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Egemen de 4 hafta sonra parkelere dönecek.

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