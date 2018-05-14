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Spor

Pınar Karşıyaka'da Trifunovic yolcu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 10'uncu sırada tamamlaması kesinleştikten sonra son maçta Banvit'e evinde 89-69 yenilen Pınar Karşıyaka'da başantrenör Aleksandar Trifunovic'le yollar ayrılıyor

14 Mayıs 2018 17:39

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sezonu 10\'uncu sırada tamamlaması kesinleştikten sonra son maçta Banvit\'e evinde 89-69 yenilen Pınar Karşıyaka\'da başantrenör Aleksandar Trifunovic\'le yollar ayrılıyor. 
Yönetimin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp çalıştırıcıyla yola devam etmesi beklenmiyor. Trifunovic, ligde daha önce Yeşilgiresun Belediyespor\'u da çalıştırmıştı. 
Özellikle yabancı kadrosunda operasyon yapmayı planlayan yeşil-kırmızılılarda Waters, Wood, Allen, Banic gibi isimlerin yeni sezonda takımda yer alma ihtimalleri zayıf. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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