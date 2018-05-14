Pınar Karşıyaka'da Trifunovic yolcu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sezonu 10\'uncu sırada tamamlaması kesinleştikten sonra son maçta Banvit\'e evinde 89-69 yenilen Pınar Karşıyaka\'da başantrenör Aleksandar Trifunovic\'le yollar ayrılıyor.

Yönetimin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp çalıştırıcıyla yola devam etmesi beklenmiyor. Trifunovic, ligde daha önce Yeşilgiresun Belediyespor\'u da çalıştırmıştı.

Özellikle yabancı kadrosunda operasyon yapmayı planlayan yeşil-kırmızılılarda Waters, Wood, Allen, Banic gibi isimlerin yeni sezonda takımda yer alma ihtimalleri zayıf.

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