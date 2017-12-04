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Spor

Pınar Karşıyaka'da moraller bozuk

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'a 94-79 mağlup olarak galibiyet serisi yakalayamayan Pınar Karşıyaka'da moraller bozuldu

04 Aralık 2017 15:21

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor\'a 94-79 mağlup olarak galibiyet serisi yakalayamayan Pınar Karşıyaka\'da moraller bozuldu.
Yeşil-kırmızılıların Antrenörü Aleksander Trifunovic, Giresun\'da kötü bir oyun sergilediklerini söyledi. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Trifunovic, \"Ne yazık ki iyi değildik. Diğer takımlara karşı oynadığımız gibi mücadele edemedik. Kötü oyun mağlubiyeti getirdi\" dedi. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Karşıyaka gözünü Şampiyonlar Ligi\'ne çevirdi. A Grubu\'nda oynadığı 6 maçın 5\'ini kazanan Pınar Karşıyaka, çarşamba günü Fransız temsilcisi lider Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 

 

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