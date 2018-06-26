T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka'da Çıvgın imzalıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, antrenörlük için anlaşmaya vardığı Özhan Çıvgın'la yarın sözleşme imzalayacak

26 Haziran 2018 15:32

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, antrenörlük için anlaşmaya vardığı Özhan Çıvgın\'la yarın sözleşme imzalayacak. Çıvgın, 5 yıldır görev yaptığı Demir İnşaat Büyükçekmece\'yle vedalaşıp kendisini İzmir ekibine bağlayan sözleşmeye imza atacak. Antrenörünü belirlemesinin ardından transferde harekete geçecek Karşıyaka, A Milli Takım\'da da forma giyen Berk, Metin, Egemen gibi genç oyuncularını kadroda tutarak 5 yeni yabancı ve iyi yerlilerle iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. 
Yeşil-kırmızılı ekibin yeni sezonda Avrupa\'da FIBA Europe Cup\'ta (FIBA Avrupa Kupası) mücadele etmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA Tahincioğlu Basketbol Süper LigiPınar KarşıyakaDemirBüyükçekmeceAntrenörünüKarşıyakaMilli TakımBerk Metin EgemenAvrupa FIBA Europe Cup FIBA Avrupa Kupası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24