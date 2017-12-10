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Spor

Pınar Karşıyaka sonunu getiremedi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Tofaş'a evinde büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 84-80 yenilerek 10 maçta 2 galibiyetle düşme barajında kalan Pınar Karşıyaka, rakibini elinden kaçırdığına yanıyor

10 Aralık 2017 16:17

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde namağlup lider Tofaş\'a evinde büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 84-80 yenilerek 10 maçta 2 galibiyetle düşme barajında kalan Pınar Karşıyaka, rakibini elinden kaçırdığına yanıyor.
Lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue\'un ayrılmasıyla 11 kişi kalan Karşıyaka, DJ Kennedy\'nin ayak bileğinden sakatlanmasıyla sahaya 3\'ü yabancı 10 kişiyle çıktı. Yeşil-kırmızılılar, Berk\'in üçüncü periyotta sakatlanması, Alp ve Waters\'ın 5 faul almasıyla 7 kişi kaldı.
Eksik kadrosuna rağmen güçlü rakibi karşısında 13 sayı geriden gelerek müthiş dış atış yüzdesiyle 14 sayı farkla öne geçen Karşıyaka, maçın sonunu getiremedi. Karşıyaka\'da Berk\'in dizindeki sakatlığın ciddi olma ihtimali de kurmayları endişelendiriyor. Genç oyun kurucunun durumu çekilecek MR\'ın ardından netleşecek. Transfer yasağını geçen hafta şubenin isim sponsoru Yaşar Holding\'in desteğiyle kaldıran Pınar Karşıyaka, yabancı guard ve pivot takviyesi için arayışlarını sürdürüyor.

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