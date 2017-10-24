T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets deplasmanında

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sezona üst üste 2 galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da Ewe Baskets deplasmanına çıkacak

24 Ekim 2017 15:50

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda sezona üst üste 2 galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Almanya\'da Ewe Baskets deplasmanına çıkacak. Rasta Dome Vechta Spor Salonu\'nda saat 21.00\'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda 100 bin Dolar bonservis bedeli yatırılmadığı için lisansı çıkmayan Dustin Hogue, yine forma giyemeyecek. Transfer yasağı taksidini ödeyemediği için FIBA\'dan yeniden yasak alan Kaf-Kaf\'ta Hogue\'un kulüpteki geleceği belirsizliğe düştü.
Karşıyaka\'da futbolda yeni puan silme cezası alınmaması için taraftarın başlattığı destek kampanyası devam ederken basketbolda da bu maç öncesi, \"Deplasmanı evimize taşıyoruz\" organizasyonu yapıldı. Taraftarlar, maçı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki dev ekranlardan tribünde birlikte izleyecek. Mücadeleyi salonda izleyip kulübe destek olmak için hazırlanan davetiyelerin fiyatları kişi başı 20 TL olarak belirlendi. Davetiyelerin satışına başlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHALigiGrubuPınar KarşıyakaAlmanya Ewe BasketsRasta Dome Vechta Spor SalonuDolarDustin HogueTransferFIBAKafKaf HogueKarşıyakaTaraftarlarMustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor SalonuMücadeleyiTLDavetiyelerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24