Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets deplasmanında

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda sezona üst üste 2 galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Almanya\'da Ewe Baskets deplasmanına çıkacak. Rasta Dome Vechta Spor Salonu\'nda saat 21.00\'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda 100 bin Dolar bonservis bedeli yatırılmadığı için lisansı çıkmayan Dustin Hogue, yine forma giyemeyecek. Transfer yasağı taksidini ödeyemediği için FIBA\'dan yeniden yasak alan Kaf-Kaf\'ta Hogue\'un kulüpteki geleceği belirsizliğe düştü.

Karşıyaka\'da futbolda yeni puan silme cezası alınmaması için taraftarın başlattığı destek kampanyası devam ederken basketbolda da bu maç öncesi, \"Deplasmanı evimize taşıyoruz\" organizasyonu yapıldı. Taraftarlar, maçı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki dev ekranlardan tribünde birlikte izleyecek. Mücadeleyi salonda izleyip kulübe destek olmak için hazırlanan davetiyelerin fiyatları kişi başı 20 TL olarak belirlendi. Davetiyelerin satışına başlandı.