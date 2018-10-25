Pınar Karşıyaka-Donar Groningen: 64-69

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Aleksandar Milojevic (Makedonya) (xx), Haris Bijedic (Bosna Hersek) (xx), Alexander Romanov (Rusya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 17, Henry (xxx) 13, Erdi (xx), İlkan (xx) 7, Marei (xxx) 12, Gailius (x), Berk (x) 4, Egemen (x) 6, Chatman (x) 3, Tayfun (xx) 2

DONAR GRONINGEN: Cunningham (xx) 6, Dourisseau (xxx) 10, Gipson (xx) 5, Koenis (xx) 6, Wall (xx) 6, Sitton (xxx) 13, Callahan (x) 2, Hammink (xxx) 10, Pasalic (xxx) 11, Slagter (xx)

1\'İNCİ PERİYOT: 15-22

DEVRE: 30-42

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-59

FIBA Europe Cup C Grubu’nda sezona Spirou Basket’i deplasmanda yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, evindeki ilk maçta Donar Groningen’e mağlup olmaktan kurtulamadı: 64-69.

Groningen bu skorla 2’de 2 yapıp liderliğe yükselirken Karşıyaka 1 galibiyette kaldı. Temsilcimize Walker’ın 17, Henry’nin 13 sayısı galibiyet için yetmedi. Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki 3. maçında 31 Ekim Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki maça konuk ekip 7-0’lık seriyle başladı. Karşıyaka rakibine İlkan, Walker ve Henry ile karşısık vermeye çalışsa da Hollanda temsilcisi yüksek dış atış yüzdesiyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot Henry’nin üçlüğüyle 15-22 sonuçlandı. İkinci periyotta Kaf-Kaf’ın oyuna ortak olmaya çalıştığı anlarda Groningen dış atışlarla farkın kapanmasına izin vermedi. Periyot sonunda soyunma odasına 30-42 girildi. Üçüncü periyotta parkeye Tayfun’u sürerek sert savunma yapan temsilcimiz, taraftarının müthiş desteğiyle farkı eritmeye çalıştı. Son 10 dakika 55-59 başladı. Son periyotta temsilcimizin galibiyet çabaları sonuç vermeyince maç 64-69 bitti. Bir grup taraftar, maç sonrası Antrenör Özhan Çıvgın’ı istifaya davet etti.