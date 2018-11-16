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Spor

Pınar Karşıyaka, Banvit deplasmanında

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka Tekfen'in 100-84 mağlup edip, hafta içinde FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda Hollanda temsilcisi Donar'a deplasmanda 89-83 kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın ligde sonuncu Banvit'

16 Kasım 2018 14:50

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka Tekfen\'in 100-84 mağlup edip, hafta içinde FIBA Avrupa Kupası C Grubu\'nda Hollanda temsilcisi Donar\'a deplasmanda 89-83 kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın ligde sonuncu Banvit\'e konuk olacak. 
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 17.30\'da başlayacak. Başantrenör Özhan Çıvgın, ligde galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirterek, \"İç sahadaki başarımızı deplasmanlara da yansıtmalıyız. Banvit karşısında kazanacağımıza inanıyorum\" diye konuştu. 
 

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