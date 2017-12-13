Pınar Karşıyaka - Dinamo Sassari: 70-79

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa) (xx), Sasa Maricic (Sırbistan) (xx), Oskars Lucis (Letonya)

PINAR KARŞIYAKA: Metin (xx) 10, Egemen (xx) 14, Berke (x) 2, Waters (xx) 20, Wood (xx) 12, Jones (xx) 12, Alp (x)

DINAMO SASSARI: Spissu (xx), Bamforth (xxx) 19, Planinic (xx) 2, Devecchi (xx) 3, Randolph (xx) 6, Pierre (xxx) 17, Jones (xx) 13, Stipcevic (xx) 1, Hatcher (xx) 5, Polonara (xx) 13

1 PERİYOT: 12-18

İLK YARI: 35-39

3. PERİYOT: 51-58

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8. hafta maçında Dinamo Sassari’yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 79-70 mağlup olup 3’üncü yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan temsilci ilk 3 dakikayı 7-0 önde geçerken, ilk çeyreği de 18-12 galip tamamladı. İkinci periyotta Pınar Karşıyaka oyunda dengeyi kurdu. Farkı bir ara 3’e indiren Kaf-Kaf, hücumdaki atakları değerlendiremedi. Sassari devre arasına 4 sayı farkla önde girdi: 35-39. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Dinamo Sassari 58-51\'lik avantajla finale başladı. Pınar Karşıyaka savunmada rakibini durduramayınca maçı 9 sayı farkla kaybetti: 70-79