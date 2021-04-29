Pekcan, bürokratlara gönderilen "Ruhsar Pekcan hakkında müteyakkız olunması" mailinden 20 ay sonra Bakan olmuş!

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun 5 yıl önce gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine e-mail göndererek, o tarihte bir iş kadını olan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a karşı "müteyakkız olmaları konusunda" uyardığı ortaya çıktı. Mailde Pekcan'ın “Emine Erdoğan'ın yakınıyım” diyerek, vergisiz bir şekilde eşya ithal etme yapmaya çalıştığı savunuldu. Pekcan'ın, söz konusu mailden 20 ay sonra bakan olarak göreve başladığı ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun 4 Kasım 2016, saat 10.31'de bölge müdürlüklerine "Ruhsar Pekcan hakkında müteyakkız olunması" konusuyla gönderdiği e-mailin detaylarını paylaştı.

"Ruhsar Pekcan hakkında müteyakkız olunması" konusuyla gönderilen mailde şu ifadeler yer aldı:

“Ruhsar Pekcan isimli şahıs tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yakını olduğunu söyleyerek, vergi ödenmeksizin eşya ithali teşebbüsünde bulunduğu/bulunulacağı bilgisi gelmiş olup bu duruma karşı tüm bölge müdürlükleri ve bağlantı gümrük müdürlüklerinde görevli personelin müteyakkız olması hususunda uyarılması gerekmektedir.”

Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

E-mail, gümrük ve ticaret bölge müdürleri tarafından astlarına bir üst yazıyla iletildi. Üst yazıda “Konu: Ruhsar Pekcan” diye yazıyor.

İçerikte şöyle deniyor:

“E-mail konusu olayla ilgili olarak tüm personelin müteyakkız olması hususunda uyarılmasını önemle rica ederim.”

Görüştüğüm bir gümrük yetkilisi, bu uyarının istisnai nitelikte olduğunu vurguluyor. Genelde şirketlerle ilgili ihbar kayıtlarının iletildiğini vurgulayan yetkili, isim verilmek suretiyle uyarı yapılmasının pek görülmediğini belirtiyor.

Yetkili şöyle devam ediyor:

“Firmalarla ilgili kayda alınan ihbarlar olur ama bu kadar şahsi uyarı hatırlamıyorum. Hem isim veriliyor, hem ayrıntıya girilerek, gümrük vergisi ödemekten imtina edeceği belirtiliyor.”

Bu uyarı sonrasında Ruhsar Pekcan ile ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Bilinen o ki… Pekcan, devletin arşivlerine girmiş yazıdan 20 ay sonra, 8 Temmuz 2018 günü Ticaret Bakanı olarak atandı. Ki, görevlendirmeyi kendisi bile beklemiyordu. Bakan olduktan sonra gümrüksüz şekilde ithal eşya sokmaya ihtiyacı kalmadı. Eşi Hasan Pekcan ile birlikte sahibi olduğu Karon Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2019 yılında iki ortakla Nanoksia Biyoteknoloji Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Bu şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOBİ Teknoyatırım Destek Programı'ndan 1.4 milyon TL teşvik aldı. Pekcanlar ürettikleri dezenfektanı Ticaret Bakanlığı ve THY'nin yüzde 50 ortak olduğu TGS Yer Hizmetleri Anonim Şirketi'ne de sattı. Öyle kârlı bir alışverişti ki… 3 TL'ye mal ettikleri dezenfektanın litresini TGS'ye 14.35 TL'ye, bakanlığa 35 TL'ye sattılar. Beş litrelik şişeyi aracı firmaya 100 TL'ye… Bakanlığa 175 TL'ye verdiler!

Bakan Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'na doğrudan ürün satması ortaklarında rahatsızlık yarattı. Üç ortaktan biri 5 Ekim 2020'de ayrıldı. Ortağın yüzde 33'lük hissesine karşılık iki yıllık sözleşme imzalandı.

Pekcanlar eski ortağa dezenfektanın bayilik satış imtiyazını verdi. Ancak Pekcanlar, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarına satış imtiyazını kendi üzerlerine aldı.

Sözleşmenin 14. maddesinde şöyle yazıyor:

“Kamu kurum, kuruluş ve bunların bağlı iştiraklerine, ortaklarına, bu ortakların ortak olduğu şirketlere, kanunla kurulan tüzel kişilere bayi satış yapamaz.

Bunlara üretici münhasıran ve doğrudan satış yapar.”

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığın iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" duyurusu yapıldı. Bakanlık açıklamasına göre, tartışma yaratan alım ihale açılmadan yapıldı.

Ruhsar Pekcan aynı gece, kabine değişikliğiyle görevden alındı yerine Mehmet Muş atandı.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait ‘Nanoksia' adlı şirketin, bakanlığa sattığı dezenfektan fiyatının piyasanın üzerinde olduğu belirtiliyor.