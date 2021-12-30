Pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell, suçlu bulundu

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Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olmakla yargılanan Ghislaine Maxwell, suçlu bulundu.
ABD’nin New York şehrinde federal mahkemede görülen davada, jürinin beş gün süren değerlendirme aşaması son buldu. Ghislaine Maxwell’in, Epstein’in seks ticareti ağında arabulucu olarak rol aldığı belirlendi.
Maxwell, kendisine yöneltilen altı suçun beşinden suçlu bulundu.
60 yaşındaki Maxwell, 40 yıl hapis cezası öngören, yetişkin olmayanların seks ticaretine karıştırılması suçuyla hayatının kalanını hapishanede geçirebilir.
ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 2019 yılında tutuklu yargılandığı cezaevinde yaşamına son vermişti.
Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı.