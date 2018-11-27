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Pazar esnafı tuvalette ölü bulundu

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Karacasu ilçesinde pazar esnafı Cevdet Can (72) tuvalette ölü bulundu

27 Kasım 2018 02:56

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Karacasu ilçesinde pazar esnafı Cevdet Can (72) tuvalette ölü bulundu.
Olay saat 12.30 sıralarında Karacasu İlçesindekurulan pazar yerinde meydana geldi. Nazilli’nin Güzelköy Mahallesi\'nden Karacasu ilçesine pazarcı bir yakınına yardım için gelen 4 çocuk babası Cevdet Can, saat 11.00 sıralarında marul ve yeşillik sattıkları pazar tezgahından ayrıldı. Tuvalete giren bir kişinin tuvalet içerisinde bir adamı hareketsiz halde görmesi üzerine durumu tuvalet işletmecisine haber verdi. İhbarı ile olay yerine Cumhuriyet Savcısı, Olay Yeri İnceleme ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan incelemede ölen kişinin Cevdet Can olduğu tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği, öğrenildi. Tuvalette hayatını kaybeden yaşlı Cevdet Can’ın olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

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