Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddiasını yalanladı

Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'yle anlaştığı iddialarını yalanladı.

Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi Empower Sports tarafından, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Portekizli teknik direktör ile Türk kulübü arasında herhangi bir görüşme olmamıştır."

TRT Spor'da yer alan haberde; sarı-lacivertli takımın, Portekizli teknik direktörle anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Paulo Fonseca kimdir?

Paulo Fonseca 5 Mart 1973 tarihinde Mozambik'te dünyaya geldi. Futbola FC Barreirense takımında başlayan ve ardından sırasıyla Leça FC, Belenenses SAD, CS Marítimo, Vitória Guimarães SC, CF Estrela Amadora SAD takımlarında devam eden Fonseca, teknik direktörlük macerasına ise CF Estrela Amadora U19 takımı ile 2005 yılında başladı.

SU 1 Dezembro, Odivelas FC, CD Pinhalnovense, Desportivo Aves, FC Paços de Ferreira, FC Porto, FC Paços de Ferreira, SC Braga, Shakhtar Donetsk ve son olarak Roma takımlarını çalıştırdı.

48 yaşındaki teknik adam son olarak İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma'yı çalıştırıyordu. İtalyan kulübüyle 101 maça çıkan Fonseca, maç başına 1.77 puan ortalaması yakaladı.