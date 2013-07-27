Paul Scholes’tan Wayne Rooney’e Chelsea uyarısı

İngiltere Premier Ligi’nin en köklü takımlarından Manchester United’ın efsanevi isimlerinden Paul Scholes, yıldız golcü Wayne Rooney'e kariyeriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Geçen sezonun sonunda futbolu bırakan Scholes, Rooney'nin United’dan Chelsea'ye transfer olması halinde büyük bir hata yapacağını savundu. “Oyununuzu oynamak için Manchester United'dan daha iyi bir yer olduğunu sanmıyorum” diyen Scholes, “Son karar Wayne'in. O çok iyi bir futbolcu ve takımdaki diğer oyuncular ve taraftarlar kalmasını istiyor” yorumunu yaptı.

Moyes’un elindeki kadro yeterli

Scholes, United'ın Thiago Alcantara ve Cesc Fabregas gibi oyuncuları kadrosuna katmak için çaba göstermesine karşın, transferde şu ana kadar sessiz kalmasını da değerlendirdi.

Yeni menajer David Moyes'un elindeki kadronun, şampiyonluk unvanını korumak için yeterli olduğunu iddia eden Scholes, "Ancak Sir Alex Ferguson döneminde şampiyon olsak da her sezon kadroya 2-3 ekleme yapardık. Umarım David Moyes da istediği oyuncuları transfer etme şansını bulur" dedi.