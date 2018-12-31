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Spor

Paul Pogba: Herkes keyif alıyor

Kırmızı Şeytanlar, ligi ilk dört arasında bitirmek için tekrar yarışa girdiler

31 Aralık 2018 19:17

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba, takım olarak sezon başındaki iç açıcı olmayan başlangıçtan sonra yeni hocalarının yönetiminde keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından Solskjaer'in göreve gelmesiyle oynanan 3 maçta 4 gol atan ve 3 asist yapan Pogba, Bournemouth maçı sonrası Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve iyi bir performans sergiledik. Hala gidilecek çok yol var ancak geri dönmeye başladık. Yine de yılı böyle bitirmek çok güzel. Biz Manchester United'ız ve ligin zirvesinde olmalıyız. Tüm oyuncular böyle düşünüyor ve herkes keyif alıyor" ifadelerini kullandı.

Kırmızı Şeytanlar pazar günü oynanan karşılaşmada Bournemouth'u 4-1 mağlup ederek, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üç maçta üç galibiyet aldı.

Manchester United, 5. sırada yer alan Arsenal'in üç puan ardında yer alıyor ve ligi ilk dört arasında bitirmek için tekrar yarışa girdiler.

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