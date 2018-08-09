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Patoz makinesine kolunu kaptıran çiftçi öldü

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde patoz makinesine sol kolunu kaptıran Mehmet Kaya, hayatını kaybetti

09 Ağustos 2018 17:38

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde patoz makinesine sol kolunu kaptıran Mehmet Kaya, hayatını kaybetti.
Olay, dün Vezirköprü ilçesi Tahtaköprü Mahallesi\'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Kaya (37), tarlada çalışırken patoz makinesine sol kolunu kaptırdı. Makineye sıkışan Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Kaya\'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi.

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