Pasifikteki deniz kuşları yuva yapmak için plastik kullanıyor

Sibel Deniz / İstanbul 26 Ekim, (DHA) – Araştırmacılar, doğada buldukları her türlü malzemeyi yuvalarına taşımalarıyla ünlü sümsük kuşlarının (sula) tropikal kuşaktaki yuvalarını, \"plastik kirliliğinin tam bir göstergesi\" olarak kabul ediyorlar.

Marine Pollution Bulletin’de yayınlanan bir araştırma yazısına göre, Avusturalya’nın batı sahillerinden Brazilya’nın doğu sahillerine kadar uzanan kahverengi sümsük kuşlarının yuvalarında bulunan plastikle ilgili, Tazmanya Üniversitesi ve Müzesinden araştırmacıların yaptığı bir çalışmaya göre, bu deniz kuşlarının Güney Pasifikten, Karayip ve Güney Atlantiğe kadar yuva yaptığı için, bu kuşların yuvaları, plastik kirliliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bu kuşlar koloniler halinde genellikle sahillerde, yere deniz kıyısında buldukları deniz yosunu ve

yaprak gibi nesnelerle yuvalarını inşa ediyorlar; ancak, bu durum son zamanlarda değişmeye başladı.

Çalışmanın yardımcı yazarlarından olan Dr. Alex Bond, gözlemlerini ve yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi:

\"2014 yılında sümsük kuşlarının yuvalarının çoğunluğunun plastikten yapıldığını fark ettik. Balıkçı ipinden sert plastiğe kadar yuvalarda çeşitli plastik atıklar vardı.

\"Yuvalarda kullanılan malzemeler genellikle yerel bölgelerden toplanıyor, yani sümsük kuşları malzemelerini yuvalarının olduğu sahillerden ya da sahilin yakınındaki yerlerden topluyor.

\"Bulduğumuz sonuçlar oldukça enteresandı. Örneğin, bazı bazı bölgelerdeki yuvalar plastikten yapılmışken, diğer bölgelerde yuvaların hiçbirinde plastik yoktu.

\"Bu da kuşların yerel bölgelerdeki bulunan plastik miktarına tepki verdiğini gösteriyor.\"

Marine Pollution Bulletin’de yayınlanan yazıda, \"Görünen o ki, okyanuslara yayılan plastik sorunun deniz yaşamı için daha görünür ve daha tehlikeli hale gelmesi sürpriz olmayacak. Kısaca, bu kuşlar, okyanusları hızla değiştirdiğimizin ve daha fazla türün kaybını önlemek için bir şeyler yapmamız gerektiğinin başka bir göstergesidir\" denildi. (Fotoğraflı)