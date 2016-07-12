Parmak emmek 'bünyeyi güçlendiriyor'

Parmak emen veya tırnak yiyen çocukların daha fazla mikrop ve bakteriye maruz kaldıkları, bu sayede de bağışıklık sistemlerinin güçlendiği ortaya çıktı.

Tıp dergisi Pediatrics'te yer alan bir makalede, Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmanın sonuçları aktarılıyor.

Parmak emen veya tırnak yiyen bin kişiyi 5 yaşlarından başlayarak sürekli olarak gözlemleyen bilim insanları, katılımcıların bünyelerinin bazı alerjilerin gelişimini engellediği sonucuna vardı.

Araştırma için ilk incelemeler, katılımcılar 5, 7, 9 ve 11 yaşlarındayken yapıldı. Katılımcılar 13 ve 32 yaşlarına geldiklerindeyse alerji testleri uygulandı.

Araştırmaya katılan çocukların üçte biri parmak emiyor ya da tırnak yiyordu. 13 yaşına geldiklerinde, bu çocukların bünyelerinin alerjilere karşı diğer çocuklara nazaran daha dirençli olduğu görüldü.

Çocukların evdeki toza, kedi ve köpek gibi ev hayvanlarına karşı alerjik olmadıkları da anlaşıldı.

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversite'nin ekibi, alerjiye dayanıklılığın yetişkinlik hayatında da devam ettiğini gözlemledi.

Ancak bu parmak emme ve tırnak yemenin astım ve bahar nezlesi üzerinde bir etkisi saptanamadı.

Kanada'nın McMaster Üniversitesi'nden Profesör Malcolm Sears, "Bu alışkanlıkların aileler tarafından desteklenmesini önermesek de, olumlu bir yanları da olduğu ortada" diyor.

İngiltere'nin Alerji Araştırma ve Tedavi Kurumu Allergy UK'dan Holly Shaw ise, "Araştırmalara göre çevre faktörü ve bağırsak florasının yemek alerjileri üzerindeki etkisi büyük. Evde hayvan beslemek, kardeşlere sahip olmak ve çiftlik gibi yerlerde yaşamak da alerjik hastalıkların engellenmesinde rol oynayan çevresel faktörler" yorumunu yapıyor.