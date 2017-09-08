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Parmak bebek yaşama tutundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de özel bir hastanede 25 haftalıkken 700 gram ağırlığında doğan Elif Deniz bebek, beslenme borusu ile solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşama tutundu

08 Eylül 2017 16:05

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de özel bir hastanede 25 haftalıkken 700 gram ağırlığında doğan Elif Deniz bebek, beslenme borusu ile solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşama tutundu. 110 gün süren zorlu tedavi süreci sonrası Elif Deniz bebek, 2 kilo 100 gram olarak hastaneden taburcu edildi.
Muğla\'nın Fethiye İlçesi\'nde yaşayan gümrük müşavirliğinde görevli ikisi de 29 yaşındaki Ercan Kaymaz ve eşi Zahide Kaymaz, çocuk sahibi olmaya karar verdi. Hamile olduğunu öğrenen Zahide Kaymaz, 25\'inci haftada doktorlardan gebeliğinin riskli ilerlediğini öğrendi. Zahide Kaymaz, erken doğum için Fethiye\'den Denizli\'ye gelerek Özel Tekden Hastanesi\'ne yattı. 25 haftalık olan 700 gram ağırlığındaki Elif Deniz bebek sezaryenle dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle nefes almakta zorlanan Elif Deniz bebek 2 ay beslenme borusu ile, 1 ay ise solunum cihazına bağlı bir şekilde yoğun bakımda yaşama tutunmaya çalıştı. Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Osman Öztekin ve ekibinin 110 gün süren zorlu tedavi süreci sonrası Elif Deniz bebek, 2 kilo 100 gram olarak ailesinin kucağında taburcu edildi.
Anne Zahide Kaymaz, doğumdan sonra evladını kucağına bile alamadan onsuz 110 gün geçirdiğini belirterek, hayatının en zor günlerini yaşadığını anlattı. Kaymaz, \"Her gün ağladım ama umudumu kaybetmedim. Fethiye\'de doktorlar gebeliğimin riskli ilerlediğini söylediklerinde eşim ve ben zaman kaybetmeden Denizli\'deki hastaneye geldik. Doğumum gerçekleşti ama en zor günlerimiz doğumdan sonra yani evladımın yoğun bakımda olduğu zamanlardı. Şimdi bebeğimi kucağıma aldım, çok mutluyum\" dedi.

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