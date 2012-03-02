Paramı Oxford'a vermeyip de elmas mı alsaydım?

T24 - Dünyaca ünlü Türk müzik adamı ve Atlantic Records şirketinin kurucusu Ahmet Ertegün'ün dul eşi Mica Ertegün, Oxford Üniversitesi'ne yaptığı 26 milyon sterlin bağışın ardından İngiliz basınında yankılandı.

Mica Ertegün, İngiliz The Daily Telegraph gazetesine verdiği mülakatta, "Biz çok çok rahattık. Çocuğum yok. Bunun yerine elmas mı alsaydım?" dedi. Gazete ise mülakatta, Mica Ertegün'ün, 16 yaşında 31 yaşında olan bir Aristokrat ile evlendiğine ve Fransa'nın ünlü moda markası Dior için modellik yaptığına dikkat çekti.

The Daily Telegraph gazetesi yazarı Mick Brown'a özel bir mülakat veren Mica Ertegün, Oxford Üniversitesi'ne neden bu kadar büyük bir bağış yaptığına ilişkin, "Biz çok çok rahattık. Çocuğum yok. Bunun yerine elmas mı alsaydım? Birçok insan hastanelere para veriyor ancak bu bana daha ilginç geldi" dedi.

'Binden fazla başvuru var'

Kurulacak programla ilgili bilgiler de veren Mica Ertegün, "Şimdiden binden fazla başvuru var. Düşünebiliyor musunuz? Ahmet Türk bense Romanyalıyım. Farklı insanları ne kadar çok bir araya getirirseniz o kadar ileriye gidersiniz" diyerek İngiltere dışından Afganistan, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen Müslüman, Hristiyan tüm ırk ve inançlardan insan görmek istediğini söyledi.

New York'ta göze çarpan bir iç mimar olan Mica Ertegün'ün hayatından ilginç detaylar veren Telegraph'a göre, Ertegün'ün babası Romanya kraliyet ailesinin doktoruyken 1947'de tutuklandı.

'16 yaşındayken bir aristokratla evlendi'

Mica Ertegün, 16 yaşında 31 yaşında olan Aristokrat Stefan Grecianu ile evlendi ve güvenliği için ülkeden ayrıldı. İsviçre'ye geldiği zaman parasız olan Mica Ertegün, Paris'e giderek Fransa'nın ünlü moda markası Dior için modellik yaptı.

Ertegün, babasını hapisten çıkarabilmek için 1960'ta New York'a gitti, ancak babası hapishanedeyken kanserden hayatını kaybetti ve daha sonra Mica Ertegün, bir akşam yemeğinde Ahmet Ertegün ile tanışıp 1961'de evlendi.

Ahmet Ertegün ile evliliğini Telegraph'a anlatan Mica Ertegün, "Boşanmak benim için zordu kocamı çok seviyordum. Ancak Ahmet çok hoş ve aydındı ve ona aşık oldum" dedi.