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Dünya
Deutsche Welle

Papa’nın Rohingya sözü Myanmarlıları kızdırdı

Papa Françesko’nun Bangladeş’e yaptığı ziyaret sırasında Arakanlı Müslümanları Rohingyalar olarak tanımlaması Myanmarlı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

03 Aralık 2017 18:15

Papa Françesko'nun Bangladeş'e yaptığı resmi ziyaret sırasında Rohingya kelimesini kullanması Myanmarlı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Françesko cuma günü Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir grup Arakanlı Müslüman sığınmacı ile buluştu. Vatikan'a döndükten sonra yaptığı açıklamada Papa, buluşma sonrasında ağladığını ifade etti. Basın mensuplarına "Ağladım: Bunu görülmeyecek bir biçimde yapmaya çalıştım” diyen Papa Françeso, "Onlar da ağladı” diye konuştu. Papa, Bangladeş'teki buluşma sırasında grubu Rohingyalar olarak tanımlamıştı.

Rohingyalar nüfusun büyük çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'da ayrı bir etnik grup olarak değil "Bengalli” yasadışı göçmenler olarak tanımlanıyor. Bangladeş öncesinde Myanmar'a giden Papa Françesko Arakan eyaletindeki krize değinmekten kaçınmış ve Rohingya tabirini kullanmamıştı.

Papa'nın Myanmar ve Bangladeş'te farklı tutumlar aldığını düşünen Myanmarlı sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterdi. Facebook kullanıcısı Aung Soe Lin, "Havaya göre rengini değiştiren bir bukalemun gibi” ifadesini kullandı. Diğer bir Facebook kullanıcısı Soe Soe ise, "Her ne kadar dini bir lider olsa da farklı kelimeler kullandığına göre bir pazarlamacı ya da broker olmalı” dedi. "Papa kutsal bir insan… ancak burada bir şey söyledi, başka bir ülkede başka bir şey söyledi” diyen Ye Linn Maung ise, "Hakikati seviyorsa aynı şeyleri söylemeli” diye yazdı.

Ağustos ayından bu yana Arakan'dan kaçan Müslüman Rohingyaların sayısı 620 bini geçti. Birleşmiş Milletler ve birçok ülke Myanmar'ın Müslüman Rohingyalara etnik temizlik uyguladığı suçlamasında bulunuyor.

afp/EC,DÇ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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