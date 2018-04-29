T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Papağanın 'tanık olduğu' cinayette karar

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, evdeki papağanın tanık olduğu olayda kocasını beş el ateş ederek öldürmekten suçlu bulundu. Maktulün eski eşine göre papağan olayın ardından kurbanın sesini taklit ederek "Ateş etme" diye bağırmaya başlamıştı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, evdeki papağanın tanık olduğu olayda kocasını beş el ateş ederek öldürmekten suçlu bulundu.

Glenna Duram adlı kadın, eşi Martin'i öldürdükten sonra intihar etmeye çalışmıştı

Maktulün eski eşine göre papağan daha sonra kurbanın sesini taklit ederek "Ateş etme" demeye başladı.

Bud adlı papağanın "ifadesi" mahkeme kayıtlarına geçmedi.

Jüri bir gün süren görüşmelerin ardından, 49 yaşındaki Glenna Duram'ı birinci derece cinayetten suçlu buldu.

Martin Duram'ın annesi Lillian eski gelininin, mahkeme görülürken "duygusuzca" oturmasının kendisini çok incittiğini söyledi.

Papağan Bud'ın bakımını üstlenen Matin Duram'ın eski eşi Christina Keller, papağanın cinayet geçesi geçen diyaloğu tekrar ettiğine inandığını söyledi ve papağanın "Ateş etme" dediğini anlattı.

Keller, "Şahsen orada olduğuna ve Martin'in söylediklerini hatırladığına inanıyorum" dedi.

Lillian Duram da, "Papağan her şeyi kapıyor ve tekrarlıyor, ayrıca ağzı da çok bozuk" diye konuştu.

Savcı davanın başında papağanın sözlerini kanıt olarak sunmak istemiş, ancak bu talep reddedilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD MichiganMaktulünMichiganDuramMartinGlenna DuramLillianPapağan BudMatin DuramChristina Keller

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24