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Papağana işkenceyle suçlanan Murat Özdemir serbest bırakıldı

Özden ATİK-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-PAPAĞANA yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Murat Özdemir serbest bırakıldı

18 Aralık 2018 19:48

Özden ATİK-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-PAPAĞANA yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Murat Özdemir serbest bırakıldı.
Sosyal medyada bir papağana yönelik şiddet görüntüsü yayınlandığı için gözaltına alınan ve bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirilen Murat Özdemir\'in savcılıkça ifadesi alındı. Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akıl hastanesine sevk edildiği öğrenilen Özdemir hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'na göre idari para cezasını içeren yaptırım uygulanacağı belirtildi. 

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