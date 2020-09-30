"Palyaço", "Putin'in köpeği", "ABD'nin en kötü başkanı": 3 Kasım öncesi Biden ve Trump ilk kez yüz yüze geldi, ekranlar kaosa büründü

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım genel seçimlerine giden süreçte ilk kez bir canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi. Milyonlarca ABD'liyi ekranlarına kitleyen tartışmaya adayların sıklıkla birbirinin sözlerini kesmesi ve zaman zaman moderatör Chris Wallace'ın kontrolü kaybetmesiyle oluşan kaos ortamı damga vurdu.

Tartışma sırasında Biden, Trump'ı ''ABD'nin en kötü başkanı'', ''Putin'in köpeği'' olarak nitelendirdi ve rakibine en az iki defa ''palyaço'' diye hitap etti. Tartışmanın ilk 18 dakikasında Trump, sık sık sesini yükselterek Biden'ın söylemlerini bastırmaya çalışınca Demokrat aday, mevcut başkana ''Adamım lütfen çeneni kapar mısın?'' dedi.

Yayının devamında iki aday da sıklıkla birbirinin sözünü kesmeye devam etti. Wallace, sıklıkla Trump'a kendi kampanyasının ''kesintisiz iki dakikalık açıklama'' kuralını kabul ettiğini hatırlatırken bir noktada, ''Tartışmaya geldiğiniz kişi ben değilim, o'' dedi.

Biden, tartışmanın Koronavirüs ile ilgili bölümünde ABD'nin yüksek ölüm oranına dikkat çekerken, Trump, ''Sen başkan olsan daha fazla ölüm olurdu'' diye yanıt verdi. ABD Başkanı, pandemi günlerinde birçok Demokrat belediye başkanının kendini övdüğünü iddia etti. Kendi hükûmetinin sağlık kurumlarına kısa süre içinde gerekli teçhizatı sağladığını ve aşının bulunmasına haftalar kaldığını söylerken, ''Sen bizim yaptıklarımızı asla yapamazdın Joe. Bu senin yapında yok'' dedi. Biden, halkın ''sıklıkla yalan söyleyen birinin aşısına nasıl güvenmesi gerektiğini'' sorguladı.

Trump, tartışmanın bir bölümünde Biden'ın oğlu Hunter'la ilgili yozlaşma iddialarını da gündeme getirdi. Biden, ''Bugün benim ailemle ilgili değil'' diyerek rakibini konuyu dağıtmaya çalışmakla suçladı.

ABD Başkanı, 2016 ve 2017'de sadece 750 dolar vergi ödediği iddialarını da yalanladı ve bu yıllarda milyonlarca dolar vergi ödediğini söyledi. Trump'ın vergi beyannamelerini haberleştiren New York Times da canlı blogunda ABD liderinin yalanlamalarını yalanladı.

Trump, Biden'ın söylemlerine sıklıkla, ''40 yılı aşkın süredir siyasetin içindesin. Neden yapmadın?'' diye sorarak karşılık verdi.

Trump, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan grup ve milislere sokağa çıkmama çağrısında bulunurken, ''sokakları karıştıranların sağcılar değil, solcular olduğunu'' söyledi. Trump aynı bölümde Antifa'yı bir kez daha radikal bir örgüt olmakla suçladı.

Tartışmanın son bölümünde ''Seçimlerin sağlamlığı'' tartışıldı. Haftalardır posta yoluyla kullanılan oyların seçimlere şaibe karıştıracağını söyleyen Trump bu söylemlemleri tekrarlayarak, 3 Kasım seçimlerinin sonuçlanmasının aylar sürebileceğin ifade etti. Cumhuriyetçi aday, seçmenlerine ''sandıklara sahip çıkma'' çağrısında bulundu

İki başkan adayı 3 Kasım'daki seçimlerden önce iki defa daha canlı yayın tartışmalarında karşı karşıya gelecek.