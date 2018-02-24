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Palulu sosyal medya fenomeninden ikinci video

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde yaşayan, geçen ay çektiği şelale videosunu sosyal medyada paylaşıp fenomen haline gelen İsa Sezeroğlu, ikinci videosunu da takipçileriyle paylaştı

24 Şubat 2018 20:27

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Palu ilçesinde yaşayan, geçen ay çektiği şelale videosunu sosyal medyada paylaşıp fenomen haline gelen İsa Sezeroğlu, ikinci videosunu da takipçileriyle paylaştı. İlk videoda şelaleyi tanıtan Sezeroğlu, bu kez de Palu\'daki tarihi bir köprüyü kendi tarzında tanıtmaya çalıştı.
Sosyal medyada ilk kez şelale gören ve \'Mikemel. İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok, şırıl şırıl\' diye konuştuğu videosu sosyal medyada büyük ilgi gören ve kendisi de fenomen haline gelen Sezeroğlu, ikinci videosunu da sosyal medyada paylaştı. Palu ilçesinde bulunan tarihi bir köprüyü, kendi üslubuyla tanıtmaya çalışan Sezeroğlu\'nun ilk videosu da Türkiye genelinde hizmet veren bir telefon şirketi tarafından reklam konusu olmuştu.

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