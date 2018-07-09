Palmira'nın onarımı UNESCO olmadan başladı

Şam Ulusal Müzesi'nden uzmanlar, antik Palmira'da IŞİD'den kurtarılan heykellerin onarımına başladı. Suriyeli uzmanlara bu süreçte söz verilen gibi UNESCO uzmanları değil Rus uzmanlar yardımcı oluyor.

Batı ülkeleri ve UNESCO dahil uluslararası örgütler, Palmira'nın onarımına yardımcı olmaya hazır olduklarını açıklamış ama bugüne kadar hiçbir katılımda bulunmamıştı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Şam Ulusal Müzesi Genel Müdürü Mahmud Ali Hamud, müzeye ait laboratuvarın uzmanlarının Palmira'da IŞİD'den kurtarılan heykellerin onarımına başladığını belirterek, "Palmira'da UNESCO temsilcileri yok" dedi.

Kurtarılan heykellerin onarımı için para Suriye hükümeti tarafından verildi. Onarıldıktan sonra heykeller halka sergilenecek. Savaş sırasında faaliyeti askıya alınan müzenin kendisi de 2 ay sonra açılmayı planlıyor.

Şam Ulusal Müzesi Laboratuvarı Direktörü Muhammed Halid Esad da şu açıklamada bulundu: "Şimdi 8 kişilik grubumuz, kurtarılarak Palmira'dan getirilen heykellerin onarımına başladı. Daha sonra grup genişleyecek, uzman sayısı artacak ve çalışma hacmi de artırılacak. Çalışma çok zor. Teröristler heykelleri çok sayıda parçaya böldü ve biz onları deyim yerindeyse puzlle gibi toplamaya çalışıyoruz. Moskova merkezli Puşkin Devlet Müzesi uzmanları bize yardımcı oluyor. Onlar, mozaik ve kültürel değerlerin küçük parçaların onarımıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Bu çok önemli bir yardım".

Muhammed Halid Esad, "Zararı ve Palmira'nın onarımı için gerecek parayı hesaplamak zor. Ama biz anıtların onarım planını hazırladık. UNESCO bunu nasıl görüyor bilmiyorum, onların uzmanları bizimle görüşmedi. Ancak Rusya'dan mimarların buraya geldiğini biliyorum" diye anlattı.