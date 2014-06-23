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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'da yüz binler yollarda

Pakistan'da Taliban'a karşı başlatılan operasyon, yüz binlerce kişinin bölgeden kaçmasına neden oldu.

23 Haziran 2014 23:42


Pakistan Ordusu, sivillere bölgeyi terk etmeleri için süre tanımıştı. Silahlı Kuvvetler, bölgeden ayrılan kişi sayısını 414 bin 429 kişi olarak duyurdu.

Evlerinden olan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla sivil ve askeri kurumlar seferber oldu. Bannu'da ordu, bir sahra hastanesi kurdu.

Pakistan ordusuna bağlı savaş uçakları bugün Kuzey Veziristan'da Taliban mevzilerini bombaladı. Operasyonlarda 25 terörist ve 2 askerin öldüğü belirtildi.

Pakistan'ın uluslararası havaalanlarından Karaçi'ye düzenlenen Taliban baskını üzerine operasyon kararı alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Pakistan TalibanOrdusuKuvvetlerKuzey Veziristan TalibanKaraçiTalibanDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/NH

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