Pakistan'da yüz binler yollarda



Pakistan Ordusu, sivillere bölgeyi terk etmeleri için süre tanımıştı. Silahlı Kuvvetler, bölgeden ayrılan kişi sayısını 414 bin 429 kişi olarak duyurdu.

Evlerinden olan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla sivil ve askeri kurumlar seferber oldu. Bannu'da ordu, bir sahra hastanesi kurdu.

Pakistan ordusuna bağlı savaş uçakları bugün Kuzey Veziristan'da Taliban mevzilerini bombaladı. Operasyonlarda 25 terörist ve 2 askerin öldüğü belirtildi.

Pakistan'ın uluslararası havaalanlarından Karaçi'ye düzenlenen Taliban baskını üzerine operasyon kararı alınmıştı.