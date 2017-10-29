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Dünya

Pakistan'da organ mafyası tutuklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) - Pakistan'daki Lahore şehrinde Pencap İnsani Organ Nakli Kuruluşu yetkilileri, Cumartesi gecesi yasadışı organ nakli yapan bir çeteye baskın düzenledi

29 Ekim 2017 17:27

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) - Pakistan\'daki Lahore şehrinde Pencap İnsani Organ Nakli Kuruluşu yetkilileri, Cumartesi gecesi yasadışı organ nakli yapan bir çeteye baskın düzenledi.
Baskında, biri doktor olmak üzere iki kişi tutuklandı. Çetenin üyelerinden Doktor Abid ve yerel bir hastanenin yöneticisi olan bir kişi yakalanırken, diğerleri yetkililer olay yerine gelmeden kaçtı.
Yetkililer tarafından yapılan ilk soruşturmaya göre çetenin, olası bir polis baskınına hazırlık olarak 10 farklı kaçış planı ve rotası hazırladığı belirlendi.
Uzun bir süredir yasadışı böbrek ticaretinin ev sahibi olan ülkede sağlık görevlileri ve yerel yetkililer, bu eylemlere karşı ellerinden bir şey gelmediğini, etkisiz uygulama politikaları ve eylemleri durdurmaya yönelik politik isteksizlik sebebiyle hüsrana uğradıklarını söyledi.
Pakistan\'da organ nakli, uzun bir süredir yasal olarak gerçekleşiyor. Yerel din adamlarının uygulamayı İslami olarak doğrulamasına karşın, organ nakli konusundaki bilinçsizlik halen devam ediyor.

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