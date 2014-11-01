Pakistan'da çatışma: 26 ölü

Pakistan'ın Orakzay bölgesindeki Şahindere'de polis kontrol noktasına silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

CHA'da yer alan habere göre, saldırı sonucu çıkan çatışmada, ilk gelen bilgilere göre 20'si militan 26 kişi öldü. Çatışmada ölen 6 kişinin güvenlik görevlisi olduğu ifade edildi. Saldırı bölgede önceki gün 33 militanın havadan yapılan operasyonlar sonucu öldürülmesinin ardından geldi.

Pakistan'da ordunun hükümetin talimatı ile ülkenin Kuzey Veziristan bölgesine militanlara yönelik havadan ve karadan başlattığı operasyonlar şiddetini arttırarak devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır devam eden Zarb- Azb adlı kapsamlı operasyonlarda, bini aşkın militan öldürülürken, bölgede 1 milyonu aşkın insan ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Pakistan'da aşiret kanunlarıyla yönetilen ve 7 kabileden oluşan Orakzay bölgesi, Pakistan Talibanı olarak bilinen Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) ve El Kaide militanlarının çoğunlukla konuşlandığı yer olarak biliniyor.