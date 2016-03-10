Eski Nusaybin Belediye Eş Başkanı Sara Kaya ve DBP'li yöneticilere hapis cezası

Mardin'in Nusaybin ilçesinde özyönetim ilan ettikleri gerekçesiyle aralarında Nusaybin Belediye Eş Başkanı Sara Kaya'nın da bulunduğu 5 sanık 6 yıl 3 ay, açıklamayı okuyan sanık ise 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan 9 sanık katılmazken, avukatları hazır bulundu. Avukatların, müvekkillerinin beraatine yönelik savunmaların ardından mahkeme kararını vermek için duruşmaya ara verdi.

3 sanığa beraat verildi

Kararını açıklayan mahkeme, Nusaybin Belediye Eş Başkanı Sara Kaya, Sabiha Gündüz, Zeynep Alğan, Salih Cebe ve Erhan Dinç'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5'er yıl, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten" 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Açıklamayı okuyan Muhsin Aksan'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan da 1 yıl 3 ay, hapis cezasına çarpıtılmasına karar verildi.

Mahkeme, sanıklardan Faysal Dağ, Ramazan Artan ve Nazlı Duman'ın da beraatini kararlaştırdı. Sanık avukatları kararı temyiz edeceklerini belirtti.