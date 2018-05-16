Özil ve Gündoğan'a eleştiriler sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a yöneltilen eleştirilerin ardı kesilmiyor. Türkiye kökenli Alman futbolcu Deniz Naki, fotoğraflar nedeniyle iki futbolcuyu da ağır bir şekilde eleştirdi. Türkiye'de son olarak Amedspor'da top koşturan, AKP hükümetine karşı eleştirel görüşleriyle tanınan ve 7 Ocak 2018'de Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düren yakınlarında aracıyla otobanda seyir hâlindeyken silahlı saldırıya uğradıktan sonra Almanya'da kalmaya karar veren Naki, "Mesut ve İlkay'ın Erdoğan'a forma sunmaları kesinlikle kabul edilemez” diye konuştu.

İnternet haber portali sportbild.de'ye demeç veren eski St. Pauli ve Paderborn oyuncusu, futbolcuların Erdoğan'ın seçim kampanyasına katkıda bulunduğunu söyledi.

"Tüm dünya, Erdoğan’ın böyle olmadığını biliyor”

"Bu sizin Cumhurbaşkanınız ise o zaman neden Almanya için top koşturuyorsunuz? Ben bunu doğru bulmuyorum” diyen Naki, "Eğer bir cumhurbaşkanı, barış ve demokrasiden yanaysa, kendisine bir forma takdim edilebilir. Ancak tüm dünya, Erdoğan’ın böyle olmadığını biliyor” dedi. Gündoğan, gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, buluşmanın siyasi bir mesaj verme amacı taşımadığını ve fotoğrafların seçim kampanyasına destek amacıyla çektirilmediğini belirtmişti.

Premier Lig'de top koşturan Özil ve Gündoğan Pazar günü Londra'da Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Erdoğan ile buluşarak, kulüpleri Arsenal ve Manchester City'nin formalarını Erdoğan'a armağan etmişlerdi. İlkay'ın formasında el yazısıyla "Sayın Cumhurbaşkanım'a saygılarımla” ifadesi yer alıyordu. AKP'nin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar Almanya'da sert tepki toplamıştı. Başbakan Angela Merkel dâhil olmak üzere, ülkedeki hemen hemen tüm partilerden siyasetçiler ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirmişti.

"Kendi kalelerine attıkları bir gol”

Alman Futbol Federasyonu Uyum Sorumlusu Cacau da fotoğrafları futbolcuların "tam anlamıyla kendi kalelerine attıkları bir gol” olarak tanımladı. Almanya’da gelen tepkileri gayet iyi anladığını belirten Cacau, “Kanımca Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ne yazık ki Erdoğan'ın seçim kampanyasına alet edilmelerine izin verdiler” dedi. Kendisi de 2009 ile 2012 yılları arasında Alman milli forması giyen eski Stuttgartlı futbolcu, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın örneğin basın özgürlüğü konusundaki tutumu, bence böyle bir poz vermelerine engel olmalıydı” diye konuştu.

Brezilya doğumlu Alman vatandaşı Cacau, futbolcuların Erdoğan ile buluşmasının Almanya'daki göçmen kökenli gençlerin uyumunu geriletmediğini ancak ileriye de götürmediğini söyledi. Yine de Özil ve Gündoğan'in örnek isimler olmaya devam edebileceğini belirten Cacau, "bu hatayla bugüne kadar eriştikleri her şeyin silinmeyeceğini” vurguladı.

"Kötü örnek oldular”

Federal Hükümet'in Uyum Sorumlusu Annette Widmann-Mauz ise milli futbolcuların "kötü örnek oldukları” kanısında. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Widmann-Mauz, Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, “Bir futbolcunun bugünden yarına diplomat olmasını beklemiyorum, ancak bir milli futbolcunun işlevi konusunda bilinç sahibi olmasını bekliyorum” dedi. Erdoğan’ın, kendisini eleştiren birçok ismi hapse attırdığını ifade eden Widmann-Mauz, bunun Alman Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü kampanyaların prensiplerine ve Milli Takım’ın dışarıya karşı temsil ettiği değerlere uymadığını belirtti ve bunun özellikle de bir Dünya Kupası ve Türkiye’de seçimler öncesinde uygunsuz olduğunu vurguladı.

dpa, AÜ/CÖ

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