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Yaşam

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

06 Ekim 2020 16:23

Oyuncu Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

Çocuklarının bakıcısının Oral'ın kalp krizi geçirdiğini fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Oral’ın cenazesi bugün Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye Özgü Namal gelemedi. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek gönderdi.

Muğla Köyceğiz'de yaşayan Özgü Namal-Serdar Oral çiftinin iki çocuğu vardı.

 

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