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Spor

ÖZET | Fenerbahçe Beko'dan ASVEL'e 22 sayı fark

Sarı-lacivertliler bu sezon 7. galibiyetini elde etti

30 Aralık 2020 23:55

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko sahasında Fransız ekibi ASVEL'i 81-59 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sezon 7. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Fransa'nın ASVEL ekibini 81-59 yendi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi ise 11. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla başlarken, savunmada daha iyi performans gösteren ASVEL, ilk periyodu 19-15 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan ve rakibine fazla sayı şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Beko, hem hücum hem de savunmada üstün bir mücadele sergileyerek son çeyreğe 17 sayı (59-42) farkla önde girdi.

Son periyotta da farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 81-59 galip ayrıldı.

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