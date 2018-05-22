(ÖZEL)OTOMOBİLDE GİZLİ BÖLMEDE UYUŞTURUCU BULUNDU...

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Sultangazi\'de uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin ön konsolundaki teybin altında bulunan gizli bölmede yaklaşık 13 gram kokain ile bin 150 lira para ele geçirdi. Gizli bölmenin özel olarak yapılmış hidrolik sistemle uzaktan kumandayla açılması polislerin dikkatinden kaçmadı.

Olay, 19 Mayıs\'ta Zübeyde Hanım Mahallesi Gazi Caddesi\'nde meydana geldi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede şüpheli otomobiller üzerine uygulama yaparken durumundan şüphelendiği 34 BFY 861 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Ramazan Doğan(27)\'ı otomobilden indirerek üstünü aradı bu sırada cebinde bir uzaktan kumanda buldu. Kumandanın nereye ait olduğunu söylemeyen sürücü Doğan\'ın davranışlarından şüphelenen polisler, otomobilde arama yapmaya başladı. Ekipler yaptığı incelemede, kumandanın ve şoför tarafında bulunan kablolarla ön konsolundaki multimedya teybin çerçevesinin altında olan gizli bölmeyi açtığı tespit etti.

Gizli bölmede arama yapan polis, 12.98 gram kokain ve bin 150 lira para ele geçirdi. Otomobil sahibi Ramazan Doğan\'ın Sultangazi Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin gizli bölmeyi açması

-Gizli bölmede bulunan uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar



