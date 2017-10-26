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'Özel sporcular' Nevşehir'i temsil edecek

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nca (TÖSSF) Antalya’da düzenlenecek '15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Atletizm 2

26 Ekim 2017 19:18

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu\'nca (TÖSSF) Antalya’da düzenlenecek \'15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Atletizm 2. Bölge Şampiyonası\'na Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören 2 öğrenciyle katılacak.
Çalışmalarını idareci Zuhal Özdemir ve antrenör Tuğba İşiten gözetiminde devam ettiren Özel İnsanlar Eğitim Merkezi sporcuları Münüse Yılmaz ve Merve Gündüz, 100 metre ve uzun atlama dallarında Nevşehir’i temsil edecek. Sporcular, TÖSSF tarafından, 4-6 Kasım tarihlerinde, Antalya\'nın güneydoğusunda bulunan Lara’da düzenlenecek \'15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Atletizm 2. Bölge Şampiyonası\'nda madalya almak için ter dökecek.

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