(ÖZEL) Ryan Babel: "10 numara oynayabilirim"

Ali DANAŞ - SAMORİN,(DHA)

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Anderson Talisca\'nın ayrılmasının ardından boşalan \'10 numara\' mevkisinde oynayıp oynayamayacağı sorusuna, \"10 numara oynayabilirim\" yanıtını verdi.

Beşiktaş\'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, siyah beyazlı takımın Slovakya\'da kamp yaptığı otelde Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili çıkan dedikodulara yanıt veren Babel, \"Benim Beşiktaş\'la bir sezon daha kontratım var, Beşiktaş\'a odaklanmak istiyorum. İlk defa sosyal medyadan paylaşım yapmadım, uzun zamandır kullanıyorum. Fotoğraf paylaşıyorum, videolar paylaşıyorum. Transfer döneminde bir paylaşım yaptıysam, bunun altında bir niyet olması gerekmiyor. Artık insanların da aptalca sorular sormayı bırakması gerekiyor. Diğer kulüplerden ilgi olması, benimle alakalı bir şey değil. Kaldı ki diğer kulüplerden ilgi olması, pozitif bir şey. Demek ki iyi performans gösteriyorum, iyi performanslar ortaya koyuyorum. Zaten futbolun bir parçası transfer dönemi, bu yeni bir şey değil. Bu konuyu çok uzatmamak gerekiyor\" dedi.

\"KATAR BİR SEÇENEK DEĞİL AMA ÇİN NEDEN OLMASIN\"

İleriki süreçlerde Katar veya Çin gibi liglerde forma giyip giymeyeceği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hollandalı futbolcu, \"Katar bir seçenek değil ama Çin neden olmasın. Şimdiye kadar birçok ligde oynadım. Çin\'den günün birinde bir ilgi gelirse bunu değerlendirmek mantıklı olabilir. Ama ben Çin\'e gidiyorum demek de aptallık olur. Çünkü şu anda elle tutulur hiçbir şey yok. Şu anda bildiğim tek şey, Beşiktaş\'la bir sezon daha kontratım var. Bu kontratın hattını verip, Beşiktaş\'ta daha başarılı olmak istiyorum\" ifadelerini kullandı.

Kampın iyi gittiğine vurgu yapan Babel, \"Şimdiye kadar iyi gidiyor, gerçekten yoğun çalışıyoruz. Her gün tempo artırılabilir, bunun için de her şeyi yapıyoruz\" diye konuştu.

\"ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRMAMIZDAKİ EN BÜYÜK SEBEP, GEREKSİZ PUAN KAYIPLARIYDI\"

Beşiktaş\'ta Anderson Talisca\'nın takımdan ayrılması ile birlikte \'10 numara\' pozisyonunun boş kalması ve teknik heyetin bu bölgede elinin zayıflaması üzerine yorum yapan Babel, \"Bu mevkide oynayabilir misin\" sorusuna, \"10 numara oynayabilirim\" yanıtını verdi.

Şampiyonluğu kaybetmeleri ve sezonu 4\'üncü olarak tamamlamalarının nedenlerine değinen Hollandalı yıldız, \"En büyük sebep, bazı maçlarda yaptığımız gereksiz puan kayıplarıydı. Bu puan kayıplarını yaparsanız, şampiyonluk şansınız kalmaz. Kapanan takımlara karşı zorlandığımıza katılıyorum. Bu tip maçlar zaten zordur, bu tip maçlarda farklı çözümler üretmeniz gerekir. Biz bu maçlarda ciddi zorluklar yaşadık\" dedi.

\"TÜM KADRONUN DESTEK VERMESİ GEREKİYOR\"

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve ligdeki hedeflerinin en yukarısı olduğunu belirten Babel, \"Tabii en önemlisi ligdir ama büyük bir takımsanız, hangi ligde olursanız olun, yarıştığınız tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamanız gerekir. Dolayısıyla bizim için ikisi de önemli. Bu sadece 11 oyuncuyla yapılacak bir şey değil. Burada tüm kadronun destek vermesi gerekiyor. Bu noktada teknik kadronun da işi kolay olmayacak. Tüm kadrodan verim alabilecek bir ortam oluşturmaları gerecek. Ama sonuna kadar gitmemiz gerektiği de bir gerçek\" diye konuştu.

\"BU SEZON GEÇMİŞTEKİ PERFORMANSIMIN ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUM\"

Beşiktaş\'a geldiği günden bu yana camiadan, Şenol Güneş\'ten ve taraftardan büyük bir destek gördüğünü anlatan Ryan Babel, \"Öncelikle gerçekten sıkı bir şekilde çalıştım, çünkü yıllar içinde edindiğim deneyimlerden sonra aynı hataları yapmamak için elimden geleni yaptım. Tabii kulüp, hocamız bana büyük bir güven verdi, taraftarımız büyük bir destek verdi. İlk günden bu yana kulübün her aşamasında, her noktasında bu desteği hissettim. Tabii ki inişler çıkışlar oldu ama genel olarak iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu sezon da bunun üstüne koymak istiyorum\" ifadelerini kullandı.

\"CENK İLE BU BAĞLANTIYI YAKALAMIŞTIK\"

Cenk Tosun ile kendisi arasındaki özdeşleşen gol sevincini başka bir oyuncu ile yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt veren Babel, \"Bunu çok düşünmedim, bağlantıyla ilgili bir şey. Cenk\'le bu iletişimi yakalamıştık ve ortaya güzel bir şey çıkmıştı. Bir oyuncuyla o bağlantıyı yakalarsam, bu sevinçler ortaya kendiliğinden çıkar\" açıklamasını yaptı.

Tecrübeli oyuncu son olarak Rusya\'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda favorisi olmadığını söyleyerek, \"Bence daha çok isteyen, daha kararlı olan ülkeler daha ileri turlara gidebildiler. Bazı ülkeler de güçlü olmalarına rağmen bu isteği sergilemediler ve erken turlarda elendiler. Belirli bir favorim yok Dünya Kupası\'nda\" dedi ve sözlerini noktaladı.

