Özel okul sayısı 8 yılda 8 bin arttı

4+4+4 sisteminin uygulanmaya başlandığı 2012-2013 yılında ilk yılında 5 bin 942 olan özel okul sayısı iki katı aşkın bir artışla 2019-2020 yılında 13 bin 870 oldu. Öğrenci sayısı ise 613 bin 64’ten 1 milyon 468 bin 198’e yükseldi.

2018-2019’da 12 bin 809 olan özel okul sayısı geçen yıl bini aşkın artışla 13 bin 870’e yükseldi. Geçen yıl sadece okulöncesinde düşüş olurken diğer kademelerde artış yaşandı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “MEB’in izlediği politikalar bir sınıfı, bir siyaseti, özel okul sahiplerinin, siyasi iktidarın, sermayenin ihtiyaçlarını temsil etmektedir. Uzaktan eğitime erişemeyen milyonlarca öğrencinin ihtiyacı olan cihazların karşılanmaması, erişim için gerekli fiziki koşulların sağlanmaması, EBA’nın çökmesi ve her zaman çökebileceğinin, çocuk işçiliğinin normalleştirilmeye çalışılması eğitimde ticarileştirme politikalarından bağımsız değerlendirilemez. Özel okullarda bulunan öğrenciler uzaktan eğitime erişebilirken, kamu okullarında erişilemez hale getirilmesi; özel okulların artışının siyasi iktidar tarafından desteklendiğinin açık kanıtıdır.” dedi.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de özel okulun 7-8 yıl içinde bu kadar artması, ülkede sekiz yıl içerisindeki ekonomik gelişmeyle tamamen ters. Çünkü ekonomik olarak yoksul halk, düzey olarak aşağı düşerken özel okul sayısının bu kadar artması Türkiye’deki gerçeklikle bağdaşmıyor. Yoksul halk kesimleri 40-50 kişilik sınıflarda teknolojik ve fiziksel imkânları devlet tarafından bir türlü kapatılmayan eksiklikler içerisinde eğitim öğretimi sürdürmeye çalışıyor. Özel okullar ise bunun tam tersi. Türkiye’nin birçok yerinde hiç ihtiyaç yokken para kazanmak isteyen tüccarlar tarafından okullar açıldı. Bu artışın ana temeli bu.”