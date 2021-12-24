Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar

Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında mahkeme çocuğun annede kalmasına karar verdi.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in üç yaşındaki çocuğunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasında karar verildi. Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan’ın annesi Fatıma Damarcan tanık olarak dinlenmişti.

Bu hafta ise Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı.

Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi.