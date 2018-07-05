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Ozan Doğulu, Bodrum'da kızlarıyla sahneye çıktı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bir otelin beach club'ında sahneye çıkan DJ Ozan Doğulu, tatilcileri coşturdu

05 Temmuz 2018 20:47

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da bir otelin beach club\'ında sahneye çıkan DJ Ozan Doğulu, tatilcileri coşturdu. Doğulu\'ya performansının bir bölümünde 2 kızı da eşlik etti.
Turgutreis Mahallesi\'ndeki bir otelin beach club\'ında sahneye çıkan DJ Ozan Doğulu, çaldığı parçalarla tatilcilere keyif dolu anlar yaşattı. Programında kardeşi Kenan Doğulu, Demet Akalın, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi pek çok ünlü ismin parçalarına yer veren Ozan Doğulu\'ya tatilciler, dansları ile eşlik etti. Performansının bir kısmında kızları Lila ve Arya\'yı da yanına alan Ozan Doğulu, \"Bundan böyle her pazar günü buradayız. Yalnız değilim, gördüğünüz gibi genç kızlarım da yanımda. Sizlere müzik çalacaklar, birlikte eğleneceğiz\" dedi.

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