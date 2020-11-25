Oyunculuğa ara verip sendika kuran Janset: Sandım ki şikayet eden herkes arkamızdan gelecek

1990’lı yılların en çok izlenen televizyon dizilerinde oynayan daha sonra oyunculuğa ara verip şimdilerde ise Datça'da yaşamanı sürdüren oyuncu Janset, sektörün zor ve güvencesiz şartları karşısında sendikal faaliyetlere başladığında, kendisi gibi sektörden şikayetçi olanların da arkasından geleceğini düşündüğünü ancak böyle olmadığın söyledi.

Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin'nin sorularını yanıtlayan Janset, “1990’lı yıllarda Ayrılsak da Beraberiz gibi televizyon dizilerinin süresi 20-25 beş dakikaydı. O bir sit-com’du. Yarım Elma 40 dakikaydı. Daha sonra dizilerin süresi öyle enteresan olmaya başladı ki, insanüstü bir performans gerektiriyordu. Zorlanmaya başladım ve benim yapabileceğim bir şey değildi bu. Yavaş yavaş işin sendikal kısmını araştırıp o tarafa doğru geçmeye karar verdim" dedi.

Kendi gibi oyuncu olan arkadaşlarıyla önce telif birliği BİROY’u, ardından Oyuncular Sendikası’nı kuran Janset, "Usuller suistimale dönüşünce, o noktada televizyona artık iş yapmayacağım dedim" dedi.

Sendikal çalışmalarıyla birlikte projelerde yer almaya ara verdiğini ifade eden Janset, "Herkesin acı eşiği farklıdır. Öncelikle kendi hakkın için mücadele edersin. Bıçak kemiğe dayanmıştır ve senin canın acıyordur. Buna karar verdiğinde herkesin seninle aynı anda hareket etmesini bekleme. Biz zannettik ki sendikayı kurduğumuzda şikayet eden herkes arkamızdan gelecek ve biz bu mevzuyu bir sene içinde toparlayacağız. Hiç öyle olmadı" dedi.

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