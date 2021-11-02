Kanser nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlandı.
Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlen vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Cenazeye, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti. Dinçer'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye Köyü mezarlığında toprağa verildi.
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