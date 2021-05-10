Oyuncu Scarlett Johansson'dan Altın Küre'den çekilme çağrısı

Oyuncu Scarlett Johansson, üyeleri arasında siyah olmadığı için tepki çeken Hollywood Yabancı Basın Birliği’nden çekilme çağrısında bulunarak, "Örgüt içinde gerekli temel reformlar yapılmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum" dedi.

Oyuncu Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) tepki gösterdi.

NTV'nin aktardığı habere göre HFPA, bu yılki ödül töreninden önce, örgütün 87 üyesinden hiçbirinin siyah olmadığı ortaya çıktığında tepki çekmişti. Hollywood yayıncıları ile Netflix ve Amazon gibi şirketler, değişiklik yapılana kadar oyuncuları HFPA etkinliklerine katılmaktan alıkoyacaklarını söylemişti.

Birlik, bu hafta bir reform yapacağını açıkladı ancak sinema endüstrisindeki pek çok kişi, değişikliklerin gecikmesinden dolayı rahatsızlığını ortaya koydu. Birlik, özellikle de değişiklikleri 2022 Altın Küre Ödülleri'nden önce uygulama taahhüdü olmadığından dolayı eleştirildi.

Oyuncu Scarlett Johansson, sektördeki çalışanlara birlikten çekilme çağrısı yaparak HPFA üyeleri tarafından yapılan "cinsiyetçi soru ve açıklamaları" kınadı.

Varity dergisine konuşan Amerikalı oyuncu, "Filminin tanıtımını yapan bir oyuncu olarak, basın konferanslarına ve ödül programlarına katılarak ödül sezonuna dahil olmam bekleniyor. Geçmişte bu, genellikle bazı HFPA üyelerinin cinsiyetçi soruları ve sözleriyle yüzleşmek anlamına geliyordu. Yıllarca konferanslara katılmayı reddetmemin tam nedeni budur" dedi.

Johansson, açıklamasında şunları söyledi: "HFPA, Harvey Weinstein gibileri tarafından Akademi'deki tanınırlığa ivme kazandırmak üzere meşrulaştırılmış bir örgüttür ve endüstri de bunu takip etti. Örgüt içinde gerekli temel reformlar yapılmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum."

Johansson, kariyeri boyunca beş kez Altın Küre'ye aday gösterildi.