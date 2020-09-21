Oyuncu Rutkay Aziz, Altın Koza Film Festivali'nde aldığı ödülü Türk Tabipleri Birliği'ne adadı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’nde onur ödülü verilen Rutkay Aziz, yaptığı konuşmada ödülünü Türk Tabipleri Birliği'ne ve tüm sağlık emekçilerine adadı.

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27'ncisi gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’ne Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı. Birçok sanatçı ve oyuncunun katıldığı törende, Ercan Kesal’ın senaryosunu yazdığı “Nasipse Adayız” en iyi film dalında Altın Koza’nın sahibi oldu.

Altın Koza Onur Ödülü’ne layık görülen oyuncu Nur Sürer’e ise ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat takdim etti.

Rutkay Aziz'e ödülünü Zeydan Karalar takdim etti

Bir diğer onur ödülü ise oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz’e verildi. Aziz'e ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti. Rutkay Aziz, yaptığı konuşmada ödülünü Türk Tabipleri Birliği'ne ve tüm sağlık emekçilerine adadı.